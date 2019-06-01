Ургант сделал специальный подарок Дзюбе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба побывал в программе "Вечерний Ургант" и получил от ведущего Ивана Урганта в подарок специальную рамку для празднования голов.

Напомним, что начиная с Чемпионата Мира-2018 форвард стал праздновать голы, в виде воинского приветствия.

В минувшем сезоне 30-летний Дзюба в составе "Зенита" стал чемпионом России впервые в своей карьере. Всего он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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