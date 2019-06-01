Ургант сделал специальный подарок Дзюбе

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Ургант сделал специальный подарок Дзюбе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба побывал в программе "Вечерний Ургант" и получил от ведущего Ивана Урганта в подарок специальную рамку для празднования голов. 

Напомним, что начиная с Чемпионата Мира-2018 форвард стал праздновать голы, в виде воинского приветствия.

В минувшем сезоне 30-летний Дзюба в составе "Зенита" стал чемпионом России впервые в своей карьере. Всего он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба: "Готов в любой момент заменить Тора во "Мстителях". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 мая

Главные новости дня: 31 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов