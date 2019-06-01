Ургант сделал специальный подарок Дзюбе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба побывал в программе "Вечерний Ургант" и получил от ведущего Ивана Урганта в подарок специальную рамку для празднования голов.
Напомним, что начиная с Чемпионата Мира-2018 форвард стал праздновать голы, в виде воинского приветствия.
В минувшем сезоне 30-летний Дзюба в составе "Зенита" стал чемпионом России впервые в своей карьере. Всего он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20