Ургант сделал "Зениту" оригинальный подарок на 95-летие

Телеведущий Иван Ургант креативно поздравил питерский "Зенит", который в понедельник праздновал свой 95-й день рождения.

Шоумен подарил "сине-бело-голубым" на юбилей букет из 95 Михаилов Боярских. Напомним, что артист много лет болеет за команду.

При этом набор "цветов" оказался повязан красной, спартаковской, лентой. Это связано с тем, что букет собирался в Москве, пояснил Ургант.

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