Ургант станет ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018
Ведущим шоу финальной жеребьёвки Чемпионата Мира-2018 станет известный телеведущий Иван Ургант, сообщает официальный сайт ФИФА.
"Конечно, мы продолжаем начатую нами ещё на предварительной жеребьёвке тему мечты и в этой церемонии – мечты о полёте, мечты быть сильным и победить. Мечта ребёнка станет реальностью, когда он пройдёт путь от подростка до легенды мирового футбола. Так, в одном из эпизодов шоу он встретит великих футболистов прошлого: Льва Яшина, Пеле, Диего Марадону. Суперзвёзды футбола на сцене и в зрительном зале, а также звёзды эстрады, джаза и оперы во время шоу подтвердят наш слоган "Смотри, как сойдутся звёзды", - рассказал режиссер шоу Феликс Михайлов.
Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря.
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