Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт
Российский шоумэн Иван Ургант поделился мнением о желании уругвайской певицы Натальи Орейро получить паспорт гражданки Российской Федерации.
"Наталья Орейро — Наташа, мы ее знаем прекрасно. Она подала документы на получение российского паспорта. Назовем эту ситуацию "Камбио долор пор Сыктывкар". Имя менять не надо? Не надо. Наталья — русское имя. Фамилия? Орейрова — очень хорошая смена фамилии.
Это смена не только фамилии, но и вообще жизненного вектора. Наталья ведь родилась в Уругвае, жила в Аргентине, а теперь собирается в Россию. Вы обратили внимание, что она выбирает только те страны, где очень сильный футбол?" - сказал Ургант в программе "Вечерний Ургант".
43-летняя Орейро известна своей музыкальной карьерой, а также съемками в фильмах "Богатые и знаменитые", "Дикий ангел" и других.
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|11
|Тамбов
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