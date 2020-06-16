Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт

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Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт

Российский шоумэн Иван Ургант поделился мнением о желании уругвайской певицы Натальи Орейро получить паспорт гражданки Российской Федерации.

"Наталья Орейро — Наташа, мы ее знаем прекрасно. Она подала документы на получение российского паспорта. Назовем эту ситуацию "Камбио долор пор Сыктывкар". Имя менять не надо? Не надо. Наталья — русское имя. Фамилия? Орейрова — очень хорошая смена фамилии.

Это смена не только фамилии, но и вообще жизненного вектора. Наталья ведь родилась в Уругвае, жила в Аргентине, а теперь собирается в Россию. Вы обратили внимание, что она выбирает только те страны, где очень сильный футбол?" - сказал Ургант в программе "Вечерний Ургант".

43-летняя Орейро известна своей музыкальной карьерой, а также съемками в фильмах "Богатые и знаменитые", "Дикий ангел" и других.

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