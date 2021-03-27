Ургант высмеял сборную России за матч с Мальтой
Фото "РИА Новости" / Евгения Новоженина
Телеведущий и шоумен Иван Ургант с юмором высказался об игре сборной России в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Мальты.
Напомним, что россияне победили на выезде со счётом 3:1, однако третий гол был забит уже в концовке, а мальтийцы превзошли соперника по ударам в створ ворот.
"Я посмотрел матч Мальта - Россия три раза... в записи. И, честно говоря, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть её, то я смогу победить коронавирус. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75", - сказал Ургант.
Сегодня российская сборная проведёт второй матч отбора к мундиалю. Соперник - Словения.
Не пропустите: Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Мальты. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии
-
Карвахаль близок к возвращению в строй
-
Ургант высмеял сборную России за матч с Мальтой
-
Переговоры между "Миланом" и Доннаруммой о новом контракте осложняются из-за Райолы
-
Три клуба поспорят летом за Ляказетта
-
Лукаку нужно 3,4 удара на гол в Серии А
-
"Бока Хуниорс" интересуется вратарём "Манчестер Юнайтед"
-
Акинфеев съездил в Минск на концерт группы "Руки Вверх"
-
Главные новости дня: 26 марта
-
Онопко считает, что Оличу будет непросто в ЦСКА
-
"Вест Хэм" может купить форварда "Динамо" Загреб Оршича
-
Кабальеро: "Месси выходит убивать вратарей и защитников"
-
Рэшфорд и Сака не помогут сборной Англии в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022
-
ЦСКА поздравил Гайча с победным голом в составе сборной Аргентины (видео)
-
Сборная России летом сыграет товарищеский матч с Польшей
-
"Ювентус" готов продать двух игроков ради Погба
-
Форсберг может покинуть "РБ Лейпциг"
-
Алексей Андронов: "Кака мог стать игроком киевского "Динамо" но не подошел"
-
Хеннес - о Златане в "Баварии": "Его требования были богоподобны"
-
Слуцкий: "Судьи сами виноваты в том, что их не любят"