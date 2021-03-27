Ургант высмеял сборную России за матч с Мальтой

Теги россиямальта

Ургант высмеял сборную России за матч с Мальтой

Фото "РИА Новости" / Евгения Новоженина

Телеведущий и шоумен Иван Ургант с юмором высказался об игре сборной России в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Мальты.

Напомним, что россияне победили на выезде со счётом 3:1, однако третий гол был забит уже в концовке, а мальтийцы превзошли соперника по ударам в створ ворот.

"Я посмотрел матч Мальта - Россия три раза... в записи. И, честно говоря, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть её, то я смогу победить коронавирус. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75", - сказал Ургант.

Сегодня российская сборная проведёт второй матч отбора к мундиалю. Соперник - Словения.

Не пропустите: Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Мальты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии

"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов