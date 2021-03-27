Ургант высмеял сборную России за матч с Мальтой

Фото "РИА Новости" / Евгения Новоженина

Телеведущий и шоумен Иван Ургант с юмором высказался об игре сборной России в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Мальты.

Напомним, что россияне победили на выезде со счётом 3:1, однако третий гол был забит уже в концовке, а мальтийцы превзошли соперника по ударам в створ ворот.

"Я посмотрел матч Мальта - Россия три раза... в записи. И, честно говоря, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть её, то я смогу победить коронавирус. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75", - сказал Ургант.

Сегодня российская сборная проведёт второй матч отбора к мундиалю. Соперник - Словения.

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