Уродливая статуя Роналду "ожила" благодаря нейросети (видео)

С помощью нейросети Deep Nostalgia "оживили" статую португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Благодаря алгоритму программы фотографии, помещенная в Deep Nostalgia, начинают крутить головой, а также совершать движения глазами и губами.

Бронзовый бюст Роналду, изготовленный скульптуром Эмануэлем Сантосом, был выставлен в аэропорту острова Мадейра в 2017 году. Впрочем, памятник оказался не слишком удачным и через некоторое время бюст заменили на другой.

So I wanted to know how the recent #DeepLearning facial animations services do with busts and decided to give that botched Christiano Ronaldo statue a spin. What ensued can only be summarised as #DeepNostalgia --> #DeeplyDisturbed. Sweet dreams! ;) pic.twitter.com/g2J0LV5DAi