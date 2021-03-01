Уродливая статуя Роналду "ожила" благодаря нейросети (видео)

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Уродливая статуя Роналду "ожила" благодаря нейросети (видео)

С помощью нейросети Deep Nostalgia "оживили" статую португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Благодаря алгоритму программы фотографии, помещенная в Deep Nostalgia, начинают крутить головой, а также совершать движения глазами и губами.

Бронзовый бюст Роналду, изготовленный скульптуром Эмануэлем Сантосом, был выставлен в аэропорту острова Мадейра в 2017 году. Впрочем, памятник оказался не слишком удачным и через некоторое время бюст заменили на другой.

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