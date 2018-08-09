Урок бизнеса от "Барселоны"

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Урок бизнеса от "Барселоны"Каталонская "Барселона" сумела хорошо подзаработать на трансфере своего защитника Йерри Мины в "Эвертон".

Так, в январе "сине-гранатовые" подписали колумбийца за 11 миллионов евро у "Палмейраса". С того времени 23-летний бек сыграл лишь четыре полные игры в Ла Лиге, а уже сегодня каталонский гранд продал его "ирискам" за 31 миллион евро.

Напомним, также в "Эвертон" ушел Андре Гомеш. | soccernews.ru

Комментарии
Коька

за то с дембеле прогадали так на 100ку лямов

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