Урок бизнеса от "Барселоны"

Каталонская "Барселона" сумела хорошо подзаработать на трансфере своего защитника Йерри Мины в "Эвертон".

Так, в январе "сине-гранатовые" подписали колумбийца за 11 миллионов евро у "Палмейраса". С того времени 23-летний бек сыграл лишь четыре полные игры в Ла Лиге, а уже сегодня каталонский гранд продал его "ирискам" за 31 миллион евро.

Напомним, также в "Эвертон" ушел Андре Гомеш. | soccernews.ru