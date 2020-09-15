Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб

Сербский защитник "Краснодара" Урош Спайич перешел в роттердамский "Фейеноорд", сообщает официальный сайт российского клуба.

Голландский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года. Есть ли в соглашении пункт о приоритетном праве выкупа трансфера игрока не разглашается.

27-летний Спайич выступает за "Краснодар" с 2018 года. Всего он провел за краснодарский клуб 65 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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