Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб

Теги краснодарфейеноордурош спайичтрансферы

Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб

Сербский защитник "Краснодара" Урош Спайич перешел в роттердамский "Фейеноорд", сообщает официальный сайт российского клуба.

Голландский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года. Есть ли в соглашении пункт о приоритетном праве выкупа трансфера игрока не разглашается.

27-летний Спайич выступает за "Краснодар" с 2018 года. Всего он провел за краснодарский клуб 65 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"

Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов