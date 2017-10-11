Уругвай - Боливия - 4:2, Перу - Колумбия - 1:1, Парагвай - Венесуэла - 0:1 (обзоры)
Смотрите видеообзоры матчей заключительного тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира, в которых Уругвай обыграл Боливию, Венесуэла - Парагвай, а Перу и Колумбия сыграли вничью.
Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru
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