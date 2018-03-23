Уругвай - Чехия - 2:0 (обзор)

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Уругвай - Чехия - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Уругвая и Чехии.

Не пропустите: Голы Суареса и Кавани принесли победу сборной Уругвая в товарищеском матче с Чехией. | http://soccernews.ru

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