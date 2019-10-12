Уругвай добыл минимальную победу в товарищеском матче с Перу
Минувшей ночью в Монтевидео состоялся товарищеский матч между сборными Уругвая и Перу.
Хозяева поля в первой четверти игры открыли счёт усилиями Брайана Родригеса и в итоге этот гол оказался единственным.
В ночь со вторника на среду команды проведут ещё одну контрольную встречу только уже в Лиме.
Уругвай - Перу - 1:0
Гол: Родригес, 17 - 1:0.
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