Уругвай добыл минимальную победу в товарищеском матче с Перу

Минувшей ночью в Монтевидео состоялся товарищеский матч между сборными Уругвая и Перу.

Хозяева поля в первой четверти игры открыли счёт усилиями Брайана Родригеса и в итоге этот гол оказался единственным.

В ночь со вторника на среду команды проведут ещё одну контрольную встречу только уже в Лиме.

Уругвай - Перу - 1:0

Гол: Родригес, 17 - 1:0.

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