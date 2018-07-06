Уругвай - Франция - 0:2 (обзор)

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Уругвай - Франция - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Уругвая и Франции - 0:2.

Видео: Уругвай - Франция - 0:2.

Не пропустите: Франция обыграла Уругвай и шагнула в полуфинал ЧМ. | http://soccernews.ru

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