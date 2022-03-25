Уругвай и Эквадор пробились на ЧМ-2022

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Определились ещё два участника финального турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Путёвки на ближайший мундиаль завоевали сборные Уругвая и Эквадора.

Напомним, что уругвайцы одолели Перу (1:0), а эквадорцы проиграли Парагваю (1:3), но это не помешало им отобраться на мировое первенство.

Накануне участие в ЧМ-2022 гарантировали себе Япония и Саудовская Аравия.

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