Уругвай и Колумбия отправляются на Чемпионат Мира, Перу будет играть стыковые матчи с Новой Зеландией
Сегодня состоялись матчи заключительного тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира. По их итогам путевки в финальный раунд турнира добыли сборные Уругвая и Колумбии. Команда Перу за право сыграть на ЧМ поспорит в стыковых матчах с победителем отборочного турнира в Океании Новой Зеландией.
Уругвай - Боливия - 4:2
Голы: Сильва, 24 - 0:1 (автогол), Касерес, 39 - 1:1, Кавани, 42 - 2:1, Суарес, 60 - 3:1, Суарес, 76 - 4:1, Годин, 79 - 4:2 (автогол).
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Сильва (Перейра, 77), Бентанкур, Вечино, Вальверде (Родригес, 60), Де Арраскаета (Лодейро, 77), Суарес, Кавани.
Боливия: Лампе, Бехарано, Кандиа, Ралдес, Чавес, Вальверде, Мачадо, Чумакеро (Арсе, 46), Кастро (Жустиниано, 57), Кампос, Морено (Альварес, 69).
Перу - Колумбия - 1:1
Голы: Хамес, 56 - 0:1, Герреро, 76 - 1:1.
Перу: Гальесе, Корсо, Родригес (Араухо, 46), Рамос, Трауко, Каррильо (Рейна, 63), Тапия, Йотун (Руидиас, 71), Флорес, Куэва, Герреро.
Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Хосабед, Фабра, Куадрадо, Агилар, Санчес, Хамес (Хара, 85), Фалькао (Морено, 90), Сапата (Барриос, 73).
Парагвай - Венесуэла - 0:1
Гол: Эррера, 84 - 0:1.
Парагвай: Сильва, Морейра, Гомес, да Сильва (Самудио, 62), Алонсо, Домингес (Барейро, 56), Рохас, Пирис, О. Ромеро, А. Ромеро, Санабриа (Кардосо, 56).
Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чанкеллор, Вилькер, Квиджада, Кордова (Сотельдо, 57), Эррера, Ринкон, Мурильо (Морено, 81), Мартинес (Отеро, 77), Рондон.
Удаление: Гомес, 89.
Напомним, Бразилия оставила Чили без Чемпионата Мира. | soccernews.ru
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