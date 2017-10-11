Уругвай и Колумбия отправляются на Чемпионат Мира, Перу будет играть стыковые матчи с Новой Зеландией

Сегодня состоялись матчи заключительного тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира. По их итогам путевки в финальный раунд турнира добыли сборные Уругвая и Колумбии. Команда Перу за право сыграть на ЧМ поспорит в стыковых матчах с победителем отборочного турнира в Океании Новой Зеландией.

Уругвай - Боливия - 4:2

Голы: Сильва, 24 - 0:1 (автогол), Касерес, 39 - 1:1, Кавани, 42 - 2:1, Суарес, 60 - 3:1, Суарес, 76 - 4:1, Годин, 79 - 4:2 (автогол).

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Сильва (Перейра, 77), Бентанкур, Вечино, Вальверде (Родригес, 60), Де Арраскаета (Лодейро, 77), Суарес, Кавани.

Боливия: Лампе, Бехарано, Кандиа, Ралдес, Чавес, Вальверде, Мачадо, Чумакеро (Арсе, 46), Кастро (Жустиниано, 57), Кампос, Морено (Альварес, 69).

Перу - Колумбия - 1:1

Голы: Хамес, 56 - 0:1, Герреро, 76 - 1:1.

Перу: Гальесе, Корсо, Родригес (Араухо, 46), Рамос, Трауко, Каррильо (Рейна, 63), Тапия, Йотун (Руидиас, 71), Флорес, Куэва, Герреро.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Хосабед, Фабра, Куадрадо, Агилар, Санчес, Хамес (Хара, 85), Фалькао (Морено, 90), Сапата (Барриос, 73).

Парагвай - Венесуэла - 0:1

Гол: Эррера, 84 - 0:1.

Парагвай: Сильва, Морейра, Гомес, да Сильва (Самудио, 62), Алонсо, Домингес (Барейро, 56), Рохас, Пирис, О. Ромеро, А. Ромеро, Санабриа (Кардосо, 56).

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чанкеллор, Вилькер, Квиджада, Кордова (Сотельдо, 57), Эррера, Ринкон, Мурильо (Морено, 81), Мартинес (Отеро, 77), Рондон.

Удаление: Гомес, 89.

Напомним, Бразилия оставила Чили без Чемпионата Мира. | soccernews.ru