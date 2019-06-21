Уругвай и Япония не выявили сильнейшего в матче Кубка Америки-2019

Теги уругвайяпония

Уругвай и Япония не выявили сильнейшего в матче Кубка Америки-2019

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 сборная Уругвая сыграла вничью с Японией со счётом 2:2.

За "небесно-голубых" отличились Луис Суарес и Хосе Хименес, в составе "самураев" дубль оформил Кодзи Миеси.

Уругвай – Япония - 2:2

Голы: Миеси, 25 - 0:1, Суарес, 32 (пенальти) - 1:1, Миеси, 59 - 1:2, Хименес, 66 - 2:2.

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт (Гонсалес, 28), Нандес (де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде, 73), Суарес, Кавани.

Япония: Кавасима, Ивата (Тацута, 87), Уэда, Томиясу, Сугиока, Миеси (Кубо, 83), Сибасаки, Итакура, Накадзима, Окадзаки, Абе (Уэда, 67).

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011). | http://soccernews.ru  
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов