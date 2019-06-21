Уругвай и Япония не выявили сильнейшего в матче Кубка Америки-2019

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 сборная Уругвая сыграла вничью с Японией со счётом 2:2.

За "небесно-голубых" отличились Луис Суарес и Хосе Хименес, в составе "самураев" дубль оформил Кодзи Миеси.

Уругвай – Япония - 2:2

Голы: Миеси, 25 - 0:1, Суарес, 32 (пенальти) - 1:1, Миеси, 59 - 1:2, Хименес, 66 - 2:2.

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт (Гонсалес, 28), Нандес (де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде, 73), Суарес, Кавани.

Япония: Кавасима, Ивата (Тацута, 87), Уэда, Томиясу, Сугиока, Миеси (Кубо, 83), Сибасаки, Итакура, Накадзима, Окадзаки, Абе (Уэда, 67).

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