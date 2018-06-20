Уругвай минимально переигрывает Саудовскую Аравию и выходит в плей-офф

После уверенной победы сборной России над командой Египта, встреча второго тура в группе "А" между Уругваем и Саудовской Аравией приобретала ключевой характер. В случае победы "небесно-голубых" определялись от квартета как участники раунда плей-офф (Россия и Уругвай), так и команды, потерявшие все шансы на продолжение борьбы. Ничья или успех саудитов обострял борьбу за вторую путевку в 1/8 финала.

Обе команды стартовали на мундиале, показав, мягко говоря, не лучшую свою игру. Но если уругвайцам даже таких действий хватило для победы, то представители Азии потерпели крупное фиаско. В отчетном матче подопечным Хуана Антонио Пицци нужно было рисковать, и стараться играть первым номером. Однако и южноамериканцы были настроены взять три очка. Где-то к 15-й минуте установилось зримое преимущество сборной Уругвая. И вскоре у ворот "орлов пустыни" прозвенел первый тревожный звоночек. Луис Суарес оказался на правом краю чужой штрафной и практически с нулевого угла пробил по воротам, но попал в сетку ворот с внешней стороны.

Второй же решительный выпад подопечных Оскара Табареса закончился голом. Последовала подача с углового в центр владений Аль-Оваиса, который побежал на перехват, но до мяча не дотянулся. Снаряд пролетел чуть дальше на Луиса Суареса, который спокойно пробил по пустым воротам – 1:0. Таким образом, нападающий "небесно-голубых" отпраздновал проведение 100-го матча в футболке сборной Уругвая.

Прогнозируемо после взятия ворот первые чемпиона мира снизили активность и как часто бывает в таких случаях – у соперника появился шанс организовать контрмеры. Дважды саудитам удалось довольно опасно огрызнуться. В обоих случаях на острие атак был Бахебри. Сначала его первый удар парировал Муслера, а по истечению получаса игры сборной Саудовской Аравии удалось организовать едва ли не самый опасный момент. С левого фланга последовала подача на дальний край штрафной сборной Уругвая, там первым на мяче оказался Хатан Бахбир, который в касание пробил выше ворот.

Во втором тайме сборная Уругвая, как показалось, играла не напрягаясь. Счет полностью устраивал команду Оскара Табареса, класс соперника позволял действовать не на максимальных скоростях, контролируя при этом мяч. Все, на что могли рассчитывать саудиты – шальной отскок на "своего" в штрафной соперника после какого-либо стандарта. Но уругвайцы таких шансов не предоставляли команде арабского мира.

В свою очередь первый чемпион мира несколько опасных эпизодов все-таки создал, из которых в теории можно было выжать гол или два. На 62-й минуте Кавани, продолжая атаку номинальных хозяев, дошел до чужой штрафной, взял театральную паузу, а затем выдал шикарный навес на Карлоса Санчеса, который в падении головой пробивал, казалось бы, в упор, но мяч полетел выше ворот.

А под занавес матча Эдинсон создал еще один голевой момент, когда потеряв мяч во время сольного прохода, снова отобрал снаряд у защитников и выходил один на один с Аль-Оваисом, но переиграть того не смог.

В концовке матча сборная Уругвая убивала время как могла. Соперник прессинг не применял, так как была видна усталость саудитов. Уже в компенсированное время Саудовская Аравия получила шанс на угловой, и это был последний шанс для азиатов. Однако ничем этот стандарт не закончился.

По итогам двух туров в квартете "А" двоевластие: сборные России и Уругвая набрали по 6 очков и выходят в 1/8 финала. Кто из них будет первым в группе, станет известно в последнем туре. А вот команды Египта и Саудовской Аравии уже точно в очном поединке сыграют последний раз на чемпионате, после чего отправятся домой.

Уругвай – Саудовская Аравия – 1:0

Гол: Л.Суарес, 23.

Уругвай: Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Весино (Лашальт, 59), Бентанкур, Санчес (Нандес, 82), Родригес (Торрейра, 59), Суарес, Кавани.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Бурайк, Усама Хавсави, Аль-Шахрани, Аль-Булайхи, Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Джассим (Аль-Мугахви, 44), Аль-Доссари, Бахебри (Кану, 75), Аль-Муваллад (Аль-Сахлави, 78).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0 (обзор)