Уругвай объявил заявку на игры с Аргентиной и Парагваем
Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с Оскаром Табаресом объявили заявку команды на матчи с Аргентиной и Парагваем в рамках отбора к ЧМ-2018.
Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Сильва ("Васко да Гама"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте").
Защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - "Атлетико"), Себастьян Коатес ("Спортинг Л"), Максимилиано Перейра ("Порту"), Гастон Сильва ("Индепендьенте"), Мартин Касерес ("Верона"), Маурисио Лемос ("Лас-Пальмас").
Полузащитники: Найтан Нандес ("Пеньяроль"), Эхидио Аревало Риос ("Расинг"), Матиас Весино ("Интер"), Федерико Вальверде ("Депортиво"), Карлос Санчес ("Монтеррей"), Николас Лодейро ("Сиэтл Саундерс"), Джонатан Урретабискайя ("Пачука"), Диего Лаксальт ("Дженоа").
Нападающие: Кристиан Стуани ("Жирона"), Абель Эрнандес ("Халл"), Луис Суарес ("Барселона"), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Диего Ролан ("Бордо").
Матч с Аргентиной состоится 1 сентября, а игра против Парагвая запланирована на 6 сентября.
Читайте также: Стала известна заявка сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой. | http://soccernews.ru
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