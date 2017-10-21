Уругвай объявил заявку на матчи против Австрии и Польши

Стала известна заявка сборной Уругвая на ближайшие товарищеские игры.

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Сильва ("Васку да Гама"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте").

Защитники: Диего Годин, Хосе Хименес (оба - "Атлетико"), Себастьян Коатес ("Спортинг" Лиссабон), Макси Перейра ("Порту"), Гастон Силва ("Индепендьенте"), Мартин Касерес ("Верона"), Маурисио Лемос ("Лас-Пальмас").

Полузащитники: Найтан Нандес ("Бока Хуниорс"), Эхидио Аревало Риос ("Расинг"), Матиас Весино ("Интер"), Федерико Вальверде ("Депортиво"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Карлос Санчес ("Монтеррей"), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейро"), Джонатан Урретабискайя ("Пачука"), Николас Лодейро ("Сиэтл Саундерс").

Нападающие: Гастон Перейро (ПСВ), Кристиан Стуани ("Жирона"), Максимилиано Гомес ("Сельта"), Эдинсон Кавани (ПСЖ).

Отметим, что в заявке отсутствует форвард "Барселоны" Луис Суарес, у которого проблемы с коленом.

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