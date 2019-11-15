Уругвай обыграл Венгрию в товарищеском матче
Сборная Уругвая в товарищеском матче добилась победы над командой Венгрии. Победу уругвайцам принесли голы Эдинсона Кавани и Брайана Родригеса. В составе венгров голом отметился Адам Салаи.
Венгрия – Уругвай - 1:2 (1:2)
Голы: Кавани, 15 - 0:1, Родригес, 21 - 0:2, Салаи, 24 - 1:2
Уругвай: Муслера, Винья (Лаксальт, 68), Годин, Гонсалес, Коатес, Лосано, Бентанкур (Весино, 53), Вальверде (Торрейра, 68), Суарес (Макси Гомес, 46), Кавани (Стуани, 74), Родригес (Перейро, 82).
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|Команда
|М
|О
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|13
|25
|2
|Ланус
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|25
|3
|Аргентинос Хуниорс
|13
|25
|4
|Ривер Плейт
|13
|24
|5
|Расинг Клуб
|13
|24
|6
|Велес Сарсфилд
|13
|22
|7
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|13
|22
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|Атлетико Тукуман
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|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|12
|21
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|12
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|13
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|Сан Лоренцо
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|Арсенал
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|16
|Унион Санта-Фе
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|16
|17
|Дефенса и Хустисия
|13
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|18
|Уракан
|13
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|19
|Банфилд
|13
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|20
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|13
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|Патронато Парана
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