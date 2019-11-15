Уругвай обыграл Венгрию в товарищеском матче

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Уругвай обыграл Венгрию в товарищеском матче

Сборная Уругвая в товарищеском матче добилась победы над командой Венгрии. Победу уругвайцам принесли голы Эдинсона Кавани и Брайана Родригеса. В составе венгров голом отметился Адам Салаи.

Венгрия – Уругвай - 1:2 (1:2)
Голы: Кавани, 15 - 0:1, Родригес, 21 - 0:2, Салаи, 24 - 1:2

Уругвай: Муслера, Винья (Лаксальт, 68), Годин, Гонсалес, Коатес, Лосано, Бентанкур (Весино, 53), Вальверде (Торрейра, 68), Суарес (Макси Гомес, 46), Кавани (Стуани, 74), Родригес (Перейро, 82).

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