Уругвай обыгрывает Саудовскую Аравию после первого тайма

Завершился первый тайм матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 между сборными Уругвая и Саудовской Аравии.

После первой половины встрече уругвайская национальная команда выигрывает со счетом 1:0. В середине тайма гол забил Луис Суарес.

Впрочем, по статистике Уругвай практически ни в чем не превосходит соперника:

- удары 6-5 (в створ ворот 2-1)

- владение мячом 45%-55%

- угловые 2-2

- фолы 6-4

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