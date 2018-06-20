Уругвай открыл счет в матче с Саудовской Аравией

Сборная Уругвая повела в счете в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (1:0, первый тайм).

Счет на 23-й минуте встречи открыл нападающий уругвайской национальной команды Луис Суарес. Для него этот гол стал 52-м в 100 матчах за Уругвай.

В случае победы уругвайцы обеспечат себе выход в плей-офф ЧМ-2018.

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