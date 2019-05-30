Уругвай представил заявку на Кубок Америки

Теги уругвайоскар табарес

Уругвай представил заявку на Кубок Америки

Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с Оскаром Табаресом назвал заявку на Кубок Америки-2019.

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте"), Мартин Сильва ("Либертад").

Защитники: Диего Годин , Хосе Хименес (оба - "Атлетико"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Мартин Касерес ("Ювентус"), Джованни Гонсалес ("Пеньяроль"), Марсело Саракки ("РБ Лейпциг").

Полузащитники: Диего Лаксальт ("Милан"), Матиас Весино ("Интер"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Лукас Торрейра ("Арсенал"), Наитан Нандес ("Бока Хуниорс"), Федерико Вальверде ("Реал"), Николас Лодейро ("Сиэтл"), Джорджиан Де Арраскаэта ("Фламенго").

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Кристиан Стуани ("Жирона"), Макси Гомес ("Сельта"), Хонатан Родригес ("Сантос"), Гастон Перейро (ПСВ).

Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Соперниками Уругвая по группе С стали Эквадор, Япония и Чили.

Читайте также: Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны доходы Канделаки в 2018 году

Стали известны доходы Канделаки в 2018 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов