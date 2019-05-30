Уругвай представил заявку на Кубок Америки
Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с Оскаром Табаресом назвал заявку на Кубок Америки-2019.
Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте"), Мартин Сильва ("Либертад").
Защитники: Диего Годин , Хосе Хименес (оба - "Атлетико"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Мартин Касерес ("Ювентус"), Джованни Гонсалес ("Пеньяроль"), Марсело Саракки ("РБ Лейпциг").
Полузащитники: Диего Лаксальт ("Милан"), Матиас Весино ("Интер"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Лукас Торрейра ("Арсенал"), Наитан Нандес ("Бока Хуниорс"), Федерико Вальверде ("Реал"), Николас Лодейро ("Сиэтл"), Джорджиан Де Арраскаэта ("Фламенго").
Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Кристиан Стуани ("Жирона"), Макси Гомес ("Сельта"), Хонатан Родригес ("Сантос"), Гастон Перейро (ПСВ).
Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Соперниками Уругвая по группе С стали Эквадор, Япония и Чили.
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