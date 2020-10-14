Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022

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Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022

Сборная Эквадора обыграла Уругвай в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

В составе гостей ода гола забил форвард Луис Суарес, реализовав два пенальти.

В параллельной встрече турнира сборная Колумбии сыграла вничью с Чили.

Эквадор - Уругвай - 4:2 (2:0)

Голы: Кайседо, 15 - 1:0, Эстрада, 45+4 - 2:0, Эстрада, 52 - 3:0, Плата, 75 - 4:0, Л.Суарес, 84 (с пенальти) - 4:1, Л.Суарес, 90+5 - (с пенальти) - 4:2.

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян (Паласиос, 74), Арреага, Груэсо, Р.Ибарра (Франко, 69), Пресиадо, Кайседо (К.Нобоа, 85), Мена, Валенсия (Плата, 69), Эстрада (Л.Кампана, 85).

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Араухо, Винья, Нандес (Н.Де ла Крус, 46), Вальверде (М.Арамбарри, 89), Бентанкур (Л.Торрейра, 77), Л.Суарес, Гомес (Х.Родригес, 63), Б.Родригес (Д.Нуньес, 46).

Чили - Колумбия - 2:2 (2:1)

Голы: Лерма, 7 - 0:1, Видаль, 38 (с пенальти) - 1:1, А.Санчес, 42 - 2:1, Фалькао, 90+1 - 2:2.

Чили: Кортес, Исла, П.Диас, Сьерральта, Вегас, Видаль, Арангис, Пинарес (Фуэнсалида, 74), Баэса, А.Санчес, Э.Варгас (Ник.Диас, 90).

Колумбия: К.Варгас, Медина (Альсате, 29), Мурильо, Мохика, Д.Санчес, Хамес Родригес, Куадрадо, Лерма, Барриос (Фалькао, 72), Муриэль (Морелос, 52), Сапата.

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