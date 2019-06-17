Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019

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Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019

В рамках 1-го тура Кубка Америки-2019 сборная Уругвая одержала крупную победу над Эквадором со счетом 4:0.

В составе "небесно-голубых" отличились Николас ЛодейроЭдинсон Кавани и Луис Суарес. Кроме того, Артуро Мина записал в свой пассив автогол.

Уругвай – Эквадор - 4:0

Голы: Лодейро, 6 - 1:0, Кавани, 33 - 2:0, Суарес, 44 - 3:0, Мина, 78 (автогол) - 4:0.

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Лодейро (Торрейра, 75), Весино (Вальверде, 81), Лаксальт, Нандес (Перейро, 64), Бентанкур, Суарес, Кавани.

Эквадор: Домингес, Ачильер, Мина, Кинтеро, Кайседо, Валенсия, Мена (Веласко, 29), Пресиадо (Ибарра, 46), Орехуэла, Интриаго, Валенсия.

Удаление: Кинтеро (24).

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