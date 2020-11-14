Уругвай разгромил Колумбию благодаря голам Кавани и Суареса

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Уругвай разгромил Колумбию благодаря голам Кавани и Суареса

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Уругвая на выезде разгромила национальную команду Колумбии со счетом 3:0. Победу уругвайцам принесли голы Эдинсона Кавани, Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса.

Благодаря победе Уругвай вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Колумбия с четырьмя очками опустилась на шестую позицию.

Колумбия – Уругвай - 0:3 (0:1)
Голы: Кавани, 5 - 0:1, Суарес, 54 (с пенальти) - 0:2, Нуньес, 73 - 0:3

Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Мурильо, Барриос (Диас, 32), Куадрадо, Лерма, Урибе (Кардона, 65), Хамес, Муриэль (Морелос, 60), Сапата.

Уругвай: Кампанья, Хименес, Винья, Касерес, Годин, Торрейра, де ла Крус (Нуньес, 46), Нандес, Бентанкур, Суарес (Родригес, 70), Кавани (Арамбарри, 78).

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