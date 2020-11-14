Уругвай разгромил Колумбию благодаря голам Кавани и Суареса
В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Уругвая на выезде разгромила национальную команду Колумбии со счетом 3:0. Победу уругвайцам принесли голы Эдинсона Кавани, Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса.
Благодаря победе Уругвай вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Колумбия с четырьмя очками опустилась на шестую позицию.
Колумбия – Уругвай - 0:3 (0:1)
Голы: Кавани, 5 - 0:1, Суарес, 54 (с пенальти) - 0:2, Нуньес, 73 - 0:3
Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Мурильо, Барриос (Диас, 32), Куадрадо, Лерма, Урибе (Кардона, 65), Хамес, Муриэль (Морелос, 60), Сапата.
Уругвай: Кампанья, Хименес, Винья, Касерес, Годин, Торрейра, де ла Крус (Нуньес, 46), Нандес, Бентанкур, Суарес (Родригес, 70), Кавани (Арамбарри, 78).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3