Уругвай разгромил Таиланд в полуфинале Кубка Китая

Теги уругвай

Уругвай разгромил Таиланд в полуфинале Кубка Китая

Уругвай обыграл Таиланд в полуфинале Кубка Китая.

В финале Уругвай проведет матч со сборной Узбекистана.

Таиланд - Уругвай - 0:4 (0:2)

Голы: Весино, 6 - 0:1, Перейро, 38 - 0:2, Стуани, 58 - 0:3, Гомес, 88 - 0:4.

Не пропустите:  Годин стал первым в истории сборной Уругвая по числу матчей| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"

Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 55
2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 51
3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 47
4 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 42
5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 39
6 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 37
7 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 34
8 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 33
9 Индепендьенте Индепендьенте 23 32
10 Уракан Уракан 23 32
11 Альдосиви Альдосиви 23 32
12 Тигре Тигре 23 32
13 Ланус Ланус 23 31
14 Годой Крус Годой Крус 23 29
15 Банфилд Банфилд 23 28
16 Эстудиантес Эстудиантес 23 27
17 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 25
18 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 25
19 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
20 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 23
21 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 22
22 Колон Колон 23 22
23 Бельграно Бельграно 23 21
24 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 21
25 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 23 21
26 Сан-Мартин Тукуман Сан-Мартин Тукуман 23 21
Полная таблица

топ-5 тегов