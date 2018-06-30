Уругвай теряет Кавани

3 Теги уругвайпортугалияэдинсон кавани

Уругвай теряет Кавани

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани покинул поле из-за травмы.

На 74-й минуте матча его сменил Кристиан Стуани. Отметим. что достойным поведением отличился Криштиану Роналду, который помог Кавани покинуть поле.

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Комментарии
Зенден

)))) Очень достойно по-быстрее выпроводил) клоунада.

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Зенден

)))) Очень достойно по-быстрее выпроводил) клоунада.

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Зенден

)))) Очень достойно по-быстрее выпроводил) клоунада.

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