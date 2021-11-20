Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет
Фото: инстаграм сборной Уругвая/Автор неизвестен
Оскар Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая, которой специалист руководил 15 лет.
"Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе", – говориться в заявлении пресс-службы Уругвайской футбольной ассоциации.
Недавно Уругвай потерпел поражение в матче с Боливией со счетом 0:3 и таким образом проиграл четвертый раз подряд. Команда занимает 7-е место в таблице отбора ЧМ-2022.
Отметим, что Табарес был у руля сборной Уругвая в 234 матчах, что на 67 матчей больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего со сборной.
Также не пропустите: =УЕФА аннулировал дисквалификацию Гризманна в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 ноября
-
Ракицкий высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"
-
"Монако" совершил камбэк в матче с "Лиллем"
-
Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет
-
"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
-
Почеттино высказался о Рамосе
-
"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
1
Хави прокомментировал позиции "Барселоны" в Ла Лиге и ЛЧ
-
1
Кержаков прокомментировал поражение от "Зенита"
-
1
Дзюба прокомментировал победу над "Нижним Новгородом", где он сделал хет-трик
-
1
Семак высказался о Дзюбе в сборной России
-
"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге
-
Марсело Бьелса поделился мнением о Конте
-
Николич высказался о российском футболе
-
УЕФА аннулировал дисквалификацию Гризманна в Лиге чемпионов
-
Суперлига направила письмо в Европейский парламент
-
Азмун может перейти в испанский топ-клуб
-
1
Матч "Баварии" с "Барселоной" пройдет без зрителей
-
"Барселона" вновь теряет Педри
-
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3