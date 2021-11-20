Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет

Фото: инстаграм сборной Уругвая/Автор неизвестен

Оскар Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая, которой специалист руководил 15 лет.

"Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе", – говориться в заявлении пресс-службы Уругвайской футбольной ассоциации.

Недавно Уругвай потерпел поражение в матче с Боливией со счетом 0:3 и таким образом проиграл четвертый раз подряд. Команда занимает 7-е место в таблице отбора ЧМ-2022.

Отметим, что Табарес был у руля сборной Уругвая в 234 матчах, что на 67 матчей больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего со сборной.

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