Уругвайский бек Фелипе Карбальо может перейти в "Севилью"

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Уругвайский бек Фелипе Карбальо может перейти в "Севилью"

"Севилья" проявляет интерес к защитнику "Насьонала" Фелипе Карбальо, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб намерен оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна. Футболист обойдется "Севилье" в 3 миллиона евро.

20-летний Карбальо выступает за "Насьонал" с 2015 года, провел за клуб 27 матчей и забил 3 гола.

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