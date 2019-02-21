Уругвайский день в Мадриде: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

1/8 финала Лиги Чемпионов продолжилась в Мадриде, где "Атлетико" принял туринский "Ювентус". До начала встречи прогнозы по поводу исхода конкретно мадридской встречи были предельно просты – "матрасники" будут навязывать максимум борьбы и сориентируются на то, чтобы не пропустить и не иметь на "Ювентус Стэдиум" помеху в виде 1,5 гола. Данная стратегия имела два ключевых подпункта: закрыть Роналду и закрыть Манджукича. Первый является самым бьющим футболистом Европы и в каждой встречи как минимум по 7 раз угрожает чужим воротам, а второй штампует голы в важных поединках. Именно мячи хорвата принесли "Юве" важнейшие победы над "Интером" и "Миланом" в чемпионате. Чтобы выполнить план, Диего Симеоне не отошел от своих стандартных методов – 4-4-2, Диего Коста пугает соперников в атаке, а пара Годин и Хименес снимает весь верх. В первом тайме это сработало идеально.

По факту, стартовая 45-минутка прошла практически без голевых моментов. Вспоминаются только 2 выстрела со штрафных. В первом случае – на 9 минуте – Криштиану Роналду мощно ахнул метров с 28, но игровой снаряд полетел не точно в девятку, и Ян Облак успел перевести мяч на угловой. Второй раз – через 20 минут – возле "ядра" стоял Антуан Гризман и до ворот было куда ближе. Но красивый полет мяча не привел к голу – Щесны, как и требовалось, вытащил "снаряд" с ближнего угла. В первой половине матча все самое интересное происходило в сфере судейства. В течении 45 минут из-за желтых карточке Диего Симеоне лишился сразу двоих футболистов на ответную игру – Диего Косту и Томаса Парти. А на 25 минуте "Атлетико" вполне мог претендовать на пенальти, и судья даже указал на точку после грубой игры Де Шильо в собственной штрафной, однако VAR переиграл эпизод – пенальти не был назначен.

Второй тайм начался с давления "Ювентуса", однако голевые моменты посыпались со стороны "Атлетико". На 50 минуте Диего Коста получил мяч практически в центре поля и, окружен лишь одном защитников, на всех парах помчался к чужим воротам. На подступах к штрафной бразильскому испанцу удалось оттолкнуть от себя Бонуччи и выйти один на один с Щесны, но удар получился просто ужасающим – мимо. Уже через 3 минуты гол был куда близок. Диего Годин воспользовался не сильным выносом мяча в исполнении "Юве" и быстро перевел его назад. Игровой снаряд перелетел всех и пришел точно к Гризману, который находился перед голкипером, пытался его перебросить, но попал в перекладину. Изобразить добивание не удалось – Кьелини подстраховал и выбил мяч за пределы поля. На 70 минуте "матрасники" и вовсе забили: после вбрасывания аута на чужой половине поля "Атлетико" организовал горизонтальную комбинацию, мяч дошел на левый фланг до Фелипе Луиса, тот подал на Морату, и испанец головой забил свой первый гол за "Атлетико". Но радость была недолгой. Через минуту арбитр посмотрел эпизод на повторе у углядел в действиях Мораты нарушение правил – гол не засчитан!

На 79 минуты арбитры уже не могли оказать влияние на эпизод. После подачи от углового флажка Мората головой пробивал по воротам, игровой снаряд угодил в защитника, первым на добивании оказался Хосе Мария Хименес и сильным ударом в падении чуть было не порвал в сетку. Ни Щесны, ни Марио Манджукич, который падал на мяч, словно срубленное дерево, не смогли помешать "матрасникам" открыть счет – 1:0. На 84 минуте "Ювентус" вдруг оказался одной ногой возле общего провала. Еще одна подача со стандарта снова нашла в штрафной ногу Манджукича, который невольно отдал пас на Година. Уругвайский защитник не стал долго думать и вторым касанием ахнул в ближний угол. Мяч "облизал" Криштиану Роналду и влетел в сетку – 2:0, заявка на проход дальше подана!

На последних минутах "Юве" мог забить гол и изменить расклады перед ответной встречей, но отличный розыгрыш стандартного положения и удар Бернардески закончился отличным сейвом Облака. В итоге 2:0! "Атлетико" отыграл одну из лучших встреч в текущем сезоне и теперь подопечным Симеоне осталось только одно – не пропустить много голов в Турине! Ответная встреча состоится 12 марта.

"Атлетико" – "Ювентус" – 2:0

Голы: Хименес, 78 – 1:0; Годин, 83 – 2:0

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Хименес, Годин, Луис – Коке (Корреа, 67), Родри, Парти (Лемар, 61), Сауль – Коста (Мората, 58), Гризман.

"Ювентус": Щесны – Де Шильо, Бонуччи, Кьелини, Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Канселу, 84) – Дибала (Бернардески, 80) – Роналду, Манджукич.