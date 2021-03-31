Уругвайский футболист перешел в 31-й клуб за карьеру
Фото: твиттер "Суд Америки".
Нападающий Себастьян Абреу перешел в уругвайский клуб "Суд Америка", сообщает пресс-служба клуба. Этот клуб стал для него 31-м в карьере.
Футболист являлся свободным агентом и достался "Суд Америке" бесплатно. Стороны заключили соглашение до 31 декабря 2021 года.
44-летний Абреу ранее выступал за "Дефенсор", "Сан-Лоренсо", "Депортиво", "Гремио", "Текос", вновь "Сан-Лоренсо", "Насьональ", "Крус Асуль", "Америку", вновь "Текос", "вновь "Насьональ", "Синалоа", "Монтеррей", "Сан Луис", "Тигрес", "Ривер Плейт", "Бейтар", вновь "Ривер Плейт", "Реал Сосьедад", "Арис", "Ботафого", "Фигейренсе", вновь "Насьональ", "Росарио Централ", "Аукас", "Сол де Америка", "Санта Теклу", "Бангу", "Сентраль Эспаньол", "Пуэрто Монтт", "Аудакс Итальяно", "Магальянес", "Рио Бранко", "Бостон Ривер" и "Атлетико Минас". За сборную Уругвая сыграл 70 матчей и забил 26 голов.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24