Уругвайский футболист перешел в 31-й клуб за карьеру

Фото: твиттер "Суд Америки".

Нападающий Себастьян Абреу перешел в уругвайский клуб "Суд Америка", сообщает пресс-служба клуба. Этот клуб стал для него 31-м в карьере.

Футболист являлся свободным агентом и достался "Суд Америке" бесплатно. Стороны заключили соглашение до 31 декабря 2021 года.

44-летний Абреу ранее выступал за "Дефенсор", "Сан-Лоренсо", "Депортиво", "Гремио", "Текос", вновь "Сан-Лоренсо", "Насьональ", "Крус Асуль", "Америку", вновь "Текос", "вновь "Насьональ", "Синалоа", "Монтеррей", "Сан Луис", "Тигрес", "Ривер Плейт", "Бейтар", вновь "Ривер Плейт", "Реал Сосьедад", "Арис", "Ботафого", "Фигейренсе", вновь "Насьональ", "Росарио Централ", "Аукас", "Сол де Америка", "Санта Теклу", "Бангу", "Сентраль Эспаньол", "Пуэрто Монтт", "Аудакс Итальяно", "Магальянес", "Рио Бранко", "Бостон Ривер" и "Атлетико Минас". За сборную Уругвая сыграл 70 матчей и забил 26 голов.

Не пропустите: Президент "Лиона" высказался о будущем Депая, который может перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru