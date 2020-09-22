Уругвайский футболист забил гол за 29-й гол в карьере. Он сделал это в возрасте 43 лет
Играющий тренер "Бостон Ривер" Себастьян Абреу забил гол в матче 13-го тура чемпионата Уругвая с "Данубио" (2:2).
Абреу вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 64-й минуте. Этот гол спас "Бостон Ривер" от поражения.
43-летний Абреу выступает за "Бостон Ривер" с 2019 года. С 2020 года он является играющим тренером команды.
Стоит отметить, что "Бостон Ривер" является 29-м клубом, за который забил гол уругваец. Ранее он выступал за "Дефенсор Спортинг", "Сан-Лоренсо", "Депортиво", "Гремио", "Текос УАГ", "Насьональ", "Крус Асуль", "Америку Мехико", "Дорадос де Синалоа", "Монтеррей", "Сан-Луис", "УАНЛ Тигрес", "Ривер Плейт", "Бейтар", "Реал Сосьедад", "Арис", "Ботафого", "Фигейренсе", "Росарио Сентраль", "Аукас", "Соль де Америку", "Санта-Теклу", "Бангу", "Сентраль Эспаньол", "Депортес Пуэрто-Монт", "Аудакс Итальяно", "Магальянес" и "Риу-Бранку". За сборную Уругвая сыграл 70 матчей и забил 26 голов.
Не пропустите: Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги
-
"Ред Булл Зальцбург" победил "Маккаби" в квалификации Лиги чемпионов
-
"Краснодар" обыграл ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов
-
Источник: Луис Суарес переходит в "Атлетико"
-
Дубль Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить в Кубке лиги
-
"Уотфорд" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу 4-го дивизиона
-
РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура РПЛ
-
Уругвайский футболист забил гол за 29-й гол в карьере. Он сделал это в возрасте 43 лет
-
Иван Перишич оценил свои выступления за "Баварию"
-
"Байер" согласовал трансфер защитника "Атлетико"
-
1
"Барселона" больше всех заработала в сезоне-2019/2020
-
Жена Семака сообщила результат своего теста на коронавирус
-
"Аталанта" отклонит все предложения по трансферу Малиновского
-
Дуглас Коста может перейти в клуб АПЛ
-
Марио Балотелли получил предложение от клуба Серии А
-
"РБ Лейпциг" купил норвежского "Короля Севера"
-
ЦСКА продлил контракт с молодым талантом
-
Валерий Газзаев рассказал, как он мотивировал игроков ЦСКА перед финалом Кубка УЕФА
-
"Барселона" согласовала контракт с английским талантом
-
1
Медведев прокомментировал заявление РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24