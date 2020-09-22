Уругвайский футболист забил гол за 29-й гол в карьере. Он сделал это в возрасте 43 лет

Играющий тренер "Бостон Ривер" Себастьян Абреу забил гол в матче 13-го тура чемпионата Уругвая с "Данубио" (2:2).

Абреу вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 64-й минуте. Этот гол спас "Бостон Ривер" от поражения.

43-летний Абреу выступает за "Бостон Ривер" с 2019 года. С 2020 года он является играющим тренером команды.

Стоит отметить, что "Бостон Ривер" является 29-м клубом, за который забил гол уругваец. Ранее он выступал за "Дефенсор Спортинг", "Сан-Лоренсо", "Депортиво", "Гремио", "Текос УАГ", "Насьональ", "Крус Асуль", "Америку Мехико", "Дорадос де Синалоа", "Монтеррей", "Сан-Луис", "УАНЛ Тигрес", "Ривер Плейт", "Бейтар", "Реал Сосьедад", "Арис", "Ботафого", "Фигейренсе", "Росарио Сентраль", "Аукас", "Соль де Америку", "Санта-Теклу", "Бангу", "Сентраль Эспаньол", "Депортес Пуэрто-Монт", "Аудакс Итальяно", "Магальянес" и "Риу-Бранку". За сборную Уругвая сыграл 70 матчей и забил 26 голов.

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