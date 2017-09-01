Уругвайский защитник порвал Месси футболку, пытаясь остановить форварда

Теги лионель мессиаргентинауругвай

Уругвайский защитник порвал Месси футболку, пытаясь остановить форварда

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Аргентина на выезде сыграла вничью с Уругваем со счетом 0:0.

В концовке поединка защитник уругвайцев Кристиан Родригес был вынужден порвать футболку форварду аргентинцев Лионелю Месси, пытаясь сдержать его. За это нарушение уругваец получил желтую карточку.

Видео: Родригес пытается остановить Месси.


Не пропустите: Ничья в пользу конкурентов: Аргенина и Уругвай разделили очки. | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Конь 22 часа назад Я бы ему трусы порвал... ______________________________________________ Ты голубой козёл, иди на ЖЕЗЛ

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Анатолий

У Месси сложный период,и именно сейчас ему нужно подтверждать свой класс и в Барсе,и в сборной.

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Конь

Глядя на фото гнома,вспоминается детский стих: "Учителем был бородатый козёл..."

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Конь

Я бы ему трусы порвал...

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