Уругвайский защитник порвал Месси футболку, пытаясь остановить форварда

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Аргентина на выезде сыграла вничью с Уругваем со счетом 0:0.

В концовке поединка защитник уругвайцев Кристиан Родригес был вынужден порвать футболку форварду аргентинцев Лионелю Месси, пытаясь сдержать его. За это нарушение уругваец получил желтую карточку.

Видео: Родригес пытается остановить Месси.



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