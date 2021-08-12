Урунов может в пятницу сменить команду: подробности
Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов находится в шаге от возвращения в "Уфу".
По информации Sport24, уже в пятницу 20-летний узбек может сменить команду. На этот день запланировано медицинское обследование в башкирском клубе.
"Уфа" собирается арендовать хавбека "красно-белых". Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии.
После перехода в "Спартак" в августе 2020 года Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
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