Урунов может в пятницу сменить команду: подробности

Фото инстаграм Остона Урунова

Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов находится в шаге от возвращения в "Уфу".

По информации Sport24, уже в пятницу 20-летний узбек может сменить команду. На этот день запланировано медицинское обследование в башкирском клубе.

"Уфа" собирается арендовать хавбека "красно-белых". Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии.

После перехода в "Спартак" в августе 2020 года Урунов забил 1 гол в 9 матчах.

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