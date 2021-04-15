Урунов не сыграет против "Спартака"

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Урунов не сыграет против "Спартака" Фото: Твиттер @UfaFc

Хавбек "Уфы" Остон Урунов пропустит игру со "Спартаком".

Как сообщает "Матч ТВ", 20-летний игрок по-прежнему восстанавливается после травмы, которую получил в матче с "Ахматом" (0:1) в Кубке России.

Отмечается, что возвращение Урунова к тренировкам ожидается на следующей неделе. Матч против "Спартака" состоится 18 апреля.

Напомним, что Урунов принадлежит "Спартаку", а за "Уфу" выступает на правах аренды.

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