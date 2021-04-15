Урунов не сыграет против "Спартака"
Фото: Твиттер @UfaFc
Хавбек "Уфы" Остон Урунов пропустит игру со "Спартаком".
Как сообщает "Матч ТВ", 20-летний игрок по-прежнему восстанавливается после травмы, которую получил в матче с "Ахматом" (0:1) в Кубке России.
Отмечается, что возвращение Урунова к тренировкам ожидается на следующей неделе. Матч против "Спартака" состоится 18 апреля.
Напомним, что Урунов принадлежит "Спартаку", а за "Уфу" выступает на правах аренды.
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