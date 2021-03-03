Урунов отметился результативным действием во 2-м матче после возвращения в "Уфу"

Узбекистанский полузащитник "Уфы" Остон Урунов отдал голевую передачу в матче 1/8 финала Кубка России с "Уралом".

Урунов вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей на Тимура Жамалетдинова в начале второго тайма.

Стоит отметить, что 20-летний Урунов проводит второй матч за "Уфу" после возвращения в башкирский клуб. Напомним, что уфимцы арендовали хавбека у московского "Спартака" до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

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