Урунов поделился эмоциями после подписания контракта со "Спартаком"

Новый игрок "Спартака" Остон Урунов высказался о своем переходе в московский клуб.

"Здесь хороший коллектив, меня отлично приняли. Надеюсь, скорее влиться в команду.

"Спартак" - самый титулованный клуб, народная команда. Отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком "красно-белых", - заявил Урунов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за футболиста два миллиона евро, а сам игрок будет получать в клубе 600 тысяч евро в год.

В минувшем сезоне Урунов провел за "Уфу" 10 игр в РПЛ.

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