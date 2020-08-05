Урунов поделился эмоциями после подписания контракта со "Спартаком"
Новый игрок "Спартака" Остон Урунов высказался о своем переходе в московский клуб.
"Здесь хороший коллектив, меня отлично приняли. Надеюсь, скорее влиться в команду.
"Спартак" - самый титулованный клуб, народная команда. Отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком "красно-белых", - заявил Урунов.
Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за футболиста два миллиона евро, а сам игрок будет получать в клубе 600 тысяч евро в год.
В минувшем сезоне Урунов провел за "Уфу" 10 игр в РПЛ.
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