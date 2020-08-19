Урунов прилетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"

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Урунов прилетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"

"Спартак" прилетел на матч 3-го тура РПЛ с "Уфой". Встреча состоится сегодня, 19 августа.

Пресс-служба клуба в инстаграме опубликовала фотографии из аэропорта. На снимке присутствовал новичок Остон Урунов.

Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" в начале августа. 

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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