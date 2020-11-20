Урунов признался, что не знает свою зарплату в "Спартаке"
Хавбек "Спартака" Остон Урунов заявил, что не знает, сколько получает в московском клубе.
"Я не в курсе, папа знает. Я все деньги отдаю ему.
Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды, а остальное отправляю ему. Я не знаю, какая у меня зарплата. Это знает папа", - заявил игрок на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, Урунов стал игроком "Спартака" в июле 2020 года. Сообщалось, что его оклад - 600 тысяч евро в год.
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