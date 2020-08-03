Урунов прошел медобследование в "Спартаке"

Хавбек "Уфы" Остон Урунов вскоре станет игроком "Спартака".

По сведениям журналиста Вячеслава Короткина, 19-летний игрок уже находится в Москве и прошел медобследование в клубе. Официальное представление футболиста должно состояться в течение двух дней.

Напомним, что трансфер Урунова обойдется "Спартаку" в два миллиона евро. Зарплата игрока составит 600 тысяч евро за сезон.

В минувшем сезоне Урунов сыграл 10 матчей в РПЛ.

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