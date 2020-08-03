Урунов прошел медобследование в "Спартаке"

Теги спартак москвауфаостон урунов

Урунов прошел медобследование в "Спартаке"

Хавбек "Уфы" Остон Урунов вскоре станет игроком "Спартака".

По сведениям журналиста Вячеслава Короткина, 19-летний игрок уже находится в Москве и прошел медобследование в клубе. Официальное представление футболиста должно состояться в течение двух дней.

Напомним, что трансфер Урунова обойдется "Спартаку" в два миллиона евро. Зарплата игрока составит 600 тысяч евро за сезон.

В минувшем сезоне Урунов сыграл 10 матчей в РПЛ.

Читайте также: Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Утверждена дата старта нового сезона Серии А

Утверждена дата старта нового сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов