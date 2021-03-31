Урунов стал лучшим игроком февраля-марта в "Уфе"

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Урунов стал лучшим игроком февраля-марта в "Уфе"Фото: Твиттер @UfaFc 
Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока команды в феврале-марте. По итогом голосования приз получил хавбек башкирского клуба Остон Урунов.

Игрок, выступающий на правах аренды из "Спартака", получил 45% голосов среди всех участников опроса. Второе место занял форвард Тимур Жамалетдинов, замкнул тройку – голкипер Александр Беленов.

В 4 матчах РПЛ в составе "Уфы" Урунов отдал 1 результативную передачу.

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