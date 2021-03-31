Урунов стал лучшим игроком февраля-марта в "Уфе"

Фото: Твиттер @UfaFc

Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока команды в феврале-марте. По итогом голосования приз получил хавбек башкирского клуба Остон Урунов.

Игрок, выступающий на правах аренды из "Спартака", получил 45% голосов среди всех участников опроса. Второе место занял форвард Тимур Жамалетдинов, замкнул тройку – голкипер Александр Беленов.

Остон Урунов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в феврале-марте



За Урунова свои голоса отдали 45% болельщиков нашей команды! Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третья строчка осталась за голкипером Александром Беленовым pic.twitter.com/dv3dwmDvZM — ФК УФА (@UfaFc) March 31, 2021

В 4 матчах РПЛ в составе "Уфы" Урунов отдал 1 результативную передачу.