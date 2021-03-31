Урунов стал лучшим игроком февраля-марта в "Уфе"
Фото: Твиттер @UfaFc
Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока команды в феврале-марте. По итогом голосования приз получил хавбек башкирского клуба Остон Урунов.
Игрок, выступающий на правах аренды из "Спартака", получил 45% голосов среди всех участников опроса. Второе место занял форвард Тимур Жамалетдинов, замкнул тройку – голкипер Александр Беленов.
Остон Урунов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в феврале-марте— ФК УФА (@UfaFc) March 31, 2021
За Урунова свои голоса отдали 45% болельщиков нашей команды! Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третья строчка осталась за голкипером Александром Беленовым pic.twitter.com/dv3dwmDvZM
В 4 матчах РПЛ в составе "Уфы" Урунов отдал 1 результативную передачу.
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