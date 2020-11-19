Урунов высказался о своем фото с пакетами Gucci и Louis Vuitton
Хавбек "Спартака" Остон Урунов высказался по поводу того, какой ажиотаж вызвало фото его покупок из бутиков.
"У меня не так много времени, чтобы изучать Москву, потому что я почти всегда тренируюсь или восстанавливаюсь. Но из того, что мне сразу понравилось, - рестораны "Левантин" и "Узбекистан", - сказал футболист.
На вопрос о посещении ГУМа Урунов сказал:
"Я выложил фотку для себя и не думал, что она вызовет такой ажиотаж. Мне потом позвонили старшие товарищи и сказали, что лучше ее удалить.
Газизов подошел и сказал: "Отличная фотография". В шутку, конечно. Потом объяснил, что лучше такое не выкладывать".
Напомним, игрок Урунов опубликовал в инстаграме собственное фото с покупками из бутиков Guссi и Louis Vuitton.
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