Урванчки - новый тренер вратарей "Спартака"

"Эрцгебирге" в своём официальном твиттере объявил об уходе тренера вратарей Макса Урванчки в московский "Спартак".

38-летний специалист обратился с просьбой отпустить его в Россию и клуб дал согласие.

Урванчки войдёт в тренерский штаб Доменико Тедеско, который возглавит "красно-белых" в ближайшие часы.

Ранее "Спартак" покинул работавший с 2018 года тренер вратарей Даниэл Тудор.

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