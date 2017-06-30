Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"

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Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"

Известный ямайский спринтер Усэйн Болт продолжает стремиться в профессиональный футбол.

Как сообщает Marca, восьмикратный олимпийский чемпион договорился с дортмундской "Боруссией" о том, что будет тренироваться вместе с командой.

"Я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдут дела. Если всё будет хорошо, я скажу им, что хочу играть, а если нет - то просто замолчу" - сказал Болт

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