Усэйн Болт: "Было хорошо, если бы Гризманн перешел в "Манчестер Юнайтед"

1 Теги усэйн болтантуан гризманнманчестер юнайтедатлетико мадрид

Усэйн Болт: "Было хорошо, если бы Гризманн перешел в "Манчестер Юнайтед"

Известный легкоатлет Усэйн Болт заявил, что хотел бы видеть форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Манчестер Юнатед", пишет RTL. 

Спортсмен является давним фанатом английского клуба.  

Напомним, вчера, 14 мая, француз заявил, что по окончании сезона покинет мадридский клуб.

"Футболисты делают определенный выбор для того, чтобы достичь определенного уровня. Для этого иногда нужно менять клуб. Такое бывает.

Порой нужен новый вызов. Было хорошо, если бы Гризманн перешел в "Манчестер Юнайтед". У меня там есть друзья, я бы убедил их взять его", - сказал Болт. 

Ранее сообщалось, что Гризманн, скорее всего, перейдет в "Барселону". 

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Комментарии

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Крош
Крош

Хотя б на 3 место затащить МЮ как Азар-Челси.

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