Усэйн Болт: "Думаю, сейчас Роналду быстрее меня"

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт считает, что на сегодняшний день форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду превосходит его в скорости.

"Если бы мы устроили забег, победил бы Криштиану, абсолютно уверен в этом. Потому что он всё ещё в деле. Это суператлет, который всегда на вершине своего вида спорта. Он усердно работает каждый день, всегда сосредоточен. Думаю, сейчас он быстрее меня", - цитирует Болта Marca.

Стоит отметить, что легендарный ямаец моложе португальского футболиста на 1 год.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 5 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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