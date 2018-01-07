Усэйн Болт: "Если в "Боруссии" скажут, что я готов, сделаю все возможное, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед"

31-летний легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт намерен начать карьеру футболиста.

"В марте я собираюсь пройти просмотр в "Боруссии" из Дортмунда, после чего будет известно, что я буду делать дальше со своей карьерой, какой путь я выберу. Если мне скажут, что я - достаточно хорош, и что мне нужно лишь немного потренироваться, я сделаю это... Одна из моих самых больших мечт - стать игроком "Манчестер Юнайтед". Если Дортмунд скажет, что я - достаточно хорош, я буду тяжело тренироваться для достижения цели", - приводит слова 8-кратного олимпийского чемпиона Express.

Напомним, Моуринью намерен затребовать у "Манчестер Юнайтед" сделать очередное дорогостоящее приобретение. | soccernews.ru