Усэйн Болт начнет футбольную карьеру в клубе из ЮАР

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Усэйн Болт начнет футбольную карьеру в клубе из ЮАР

Клуб из ЮАР "Мамелоди Сандаунз" намекнул на возможное подписание контракта с спринтером Усэйном Болтом.

Клуб в своем твиттере разместил фотографию Болта и подписал: "Футбол никогда не будет прежним! Узнаете все завтра".

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