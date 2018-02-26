Усэйн Болт начнет футбольную карьеру в клубе из ЮАР
Клуб из ЮАР "Мамелоди Сандаунз" намекнул на возможное подписание контракта с спринтером Усэйном Болтом.
Клуб в своем твиттере разместил фотографию Болта и подписал: "Футбол никогда не будет прежним! Узнаете все завтра".
Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 февраля 2018 г.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Витс Университи
|29
|60
|2
|Мамелоди Сандаунз
|29
|56
|3
|Мпумаланга Блэк Эйсиз
|29
|55
|4
|Суперспорт Юнайтед
|29
|48
|5
|Кайзер Чифс
|29
|47
|6
|Бэй Юнайтед
|29
|40
|7
|Марицбург Юнайтед
|29
|37
|8
|Аякс Кейптаун
|29
|36
|9
|Голден Эрроуз
|29
|35
|10
|Платинум Старс
|29
|34
|11
|Орландо Пайретс
|29
|33
|12
|Блумфонтейн Селтик
|29
|28
|13
|Chippa United
|29
|27
|14
|Фри Стэйт Старс
|29
|27
|15
|Highlands Park
|29
|26
|16
|Baroka
|29
|25