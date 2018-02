Усэйн Болт начнет футбольную карьеру в клубе из ЮАР

Клуб из ЮАР "Мамелоди Сандаунз" намекнул на возможное подписание контракта с спринтером Усэйном Болтом.

Клуб в своем твиттере разместил фотографию Болта и подписал: "Футбол никогда не будет прежним! Узнаете все завтра".

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s