Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 году

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Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 годуВосьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал о своих планах начать футбольную карьеру.

"Я бы с удовольствием играл в футбол, ведь теперь я ушел из легкой атлетики. Я рассказывал об этом в интервью, и многие клубы потянулись. К сожалению, в августе у меня была травма подколенного сухожилия, и с тех пор я не мог нормально тренироваться. Надеюсь, смогу сыграть в 2018 году", - отметил он.

Читайте: Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской "Боруссией" | http://soccernews.ru

комментарии
Даниил

Вряд ли покажет что-то годное. Это не тяп-ляп, чтоб просто бить и бежать.

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Ислам

Сейчас бы начинать футбольную карьеру в 31 год

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Вован

ну для самого быстрого игрока планеты вполне! пару лет вингером побегать на фланге) Ведь в атлетике можно быть только на пике карьеры,когда показываешь макс результаты,а в футболе можно и позицию сменить и сместиться глубже + функции плеймейкера вместо бегуна обводилы)

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