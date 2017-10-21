Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 году

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал о своих планах начать футбольную карьеру.

"Я бы с удовольствием играл в футбол, ведь теперь я ушел из легкой атлетики. Я рассказывал об этом в интервью, и многие клубы потянулись. К сожалению, в августе у меня была травма подколенного сухожилия, и с тех пор я не мог нормально тренироваться. Надеюсь, смогу сыграть в 2018 году", - отметил он.

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