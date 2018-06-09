Усэйн Болт недоволен стилем игры Моуринью
Легендарный легкоатлет Усэйн Болт признался, что ему не нравится игра нынешнего "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью.
"Мы неплохо начали, но потом стали скучными. Мне это не нравится. Я привык к тому, что "Манчестер Юнайтед" играет в атакующий футбол" - цитирует Болта Goal.com.
Отметим, что в сезоне 2017/18 "МЮ" забил 99 голов во всех турнирах.
Не пропустите: Знаменитый бегун Болт дебютировал в футболе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31