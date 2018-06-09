Усэйн Болт недоволен стилем игры Моуринью

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт признался, что ему не нравится игра нынешнего "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью.

"Мы неплохо начали, но потом стали скучными. Мне это не нравится. Я привык к тому, что "Манчестер Юнайтед" играет в атакующий футбол" - цитирует Болта Goal.com.

Отметим, что в сезоне 2017/18 "МЮ" забил 99 голов во всех турнирах.

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